Похолодание ожидается в Челябинской области

Челябинск, 21 января. Синоптики предупреждают, что на территории Челябинской области ожидается похолодание.

На территории Челябинской области в понедельник, 22 января, в ночное время суток ожидается минус 22-27, при прояснениях столбик термометра может показывать минус 32. При этом в западных частях региона жителей ожидает минус 14-19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

По прогнозами синоптиков, днем на территории области ожидается от минус 12 до минус 17, в низинах от минус 17 до минус 22. В регионе будет облачно, в некоторых районах Челябинской области будет идти небольшой снег.