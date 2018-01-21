Замерзший термометр рассмешил жителей Челябинска

Челябинск, 21 января. Термометр, зафиксировавший похолодание до -86, рассмешил жителей Челябинска. Горожанин поделился необычными данными о погоде в социальных сетях.

По словам автора фотографии термометр установлен на Дворце спорта «Надежда» в Тракторозаводском районе Челябинска.

«В Челябинске немного похолодало», — отметил автор поста.

На странице группы «Регион-74 Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» горожане стали обсуждать погоду в городе. Кто-то предположил, что температура указана по Фаренгейту. Один из комментаторов отметил, что самая низкая температура, которая была зарегистрирована на территории России, была в верховьях реки Индигирки. Было зафиксировано минус 78 градусов по Цельсию.