Хоккеисты «Трактора» обыграли «Югру» в матче КХЛ

Челябинск, 20 января. Челябинский «Трактор» обыграл «Югру» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая прошла 20 января, завершилась со счетом 2:1.

У «Трактора» на свой счет шайбы записали Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов, у «Югры» единственную шайбу в первом периоде забросил Александр Угольников.

«Несмотря на все сложности, «Трактор» взял три очка», — сообщает пресс-служба «Трактора».

Отметим, что для челябинского «Трактора» победа над «Югрой» стала четвертой подряд. У «Югры» же это четвертое поражение подряд. На данный момент «Трактор» сыграл 53 игры и заработал 87 очков, на счету «Югры» 46 очков, это 26 место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.