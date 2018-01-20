Челябинск, 20 января. Сильные морозы ожидаются на территории Челябинской области в ближайшие дни. Синоптики предупреждают, что ночью будет до -32.

«21–22 января в южных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.

На территории региона в воскресенье, 21 января, ожидается переменная облачность, местами будет идти небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Ночью в регионе синоптики обещают от минус 22 до минус 27, при этом в низинах столбик термометра может показывать до минус 32. Днем же температура будет варьироваться от минус 13 до минус 18, в низинах — до минус 22.