Кубок России по прыжкам в воду пройдет в Челябинске

Челябинск, 20 января. Кубок России по прыжкам в воду пройдет с 29 января по 3 февраля этого года в Челябинске. Участниками соревнований станут чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Всероссийские соревнования пройдут в бассейне «Строитель», сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Отметим, что турнир является отборочным для участия спортсменов в весенне-зимних международных соревнованиях сезона 2018 года.

«Для Челябинска большая честь принимать соревнования такого уровня. В наш регион приедут прославленные прыгуны в воду, настоящие легенды российского и мирового спорта», — отмечает министр спорта области Леонид Одер.

Представлять Челябинскую область будут девять спортсменов. Среди них победители прошлого Кубка России, который проходил в Смоленске, в командных прыжках в разделе «микс», члены юношеской сборной России Григорий Иванов и Мария Бруенок.

Всех желающих приглашают посетить Кубок России по прыжкам в воду. Отмечается, что посмотреть соревнования можно будет бесплатно.