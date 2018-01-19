Интерактивный музей «Россия. Моя история» появится в Челябинске‍

Челябинск, 18 января. Губернатор Челябинской области поручил создать рабочую группу по реализации федерального проекта «Россия. Моя история».

Как сообщает пресс-служба губернатора области, глава региона Борис Дубровский сегодня, 19 января, заявил о реализации проекта «Россия. Моя история». В рабочую группу войдут представители региональных министерств имущества и природных ресурсов, строительства и инфраструктуры и культуры.

Известно, что часть экспозиции будет посвящена истории страны, а другая часть — региону, над созданием экспозиции, посвященной истории Челябинской области, будут работать сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала. Борис Дубровский подчеркнул: