Около пяти тысяч жителей Челябинска искупались в крещенских купелях

Челябинск, 19 января. Жители Челябинской области празднуют Крещение Господне, около пяти тысяч жителей областной столицы прошли обряд крещения в местах массового купания.

Как сообщает пресс-служба Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, в период с 22:00 часов вечера четверга, 18 января, до 6:00 часов утра пятницы, 19 января, 4 840 человек искупались в крещенских купелях.

На территориях пяти купелей дежурили сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Отмечается, что для обеспечения порядка и охраны в местах массового купания, работали 61 человек и 28 единиц техники.