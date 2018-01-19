Челябинск получит 700 миллионов рублей на ремонт дорог

Челябинск, 19 января. Около 700 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Челябинске в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Миллиард рублей будет направлено на финансирование программы «Безопасные и качественные дороги» в регионе из федерального бюджета, еще один миллиард из областного. В свою очередь, на ремонт дорог в Челябинске выделят 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.Глава Челябинска Евгений Тефтелев отметил:

«Более миллиона квадратных метров дорог мы отремонтировали по итогам 2017-го и продолжим эту работу в текущем. Такая поддержка федеральных и региональных властей позволяет нам сделать улицы Челябинска безопаснее и удобнее».

В 2018 году планируют завершить ремонт проспекта Победы и проспекта Ленина. Кроме этого, отремонтируют Свердловский проспект и автодорога «Меридиан», улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская, Мраморная. В программу на 2018 год вошла и дорога в аэропорт.