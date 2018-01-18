Минимальная зарплата резко выросла в Челябинской области

Челябинск, 18 января. Минимальная заработная плата выросла на 12,5 процентов в Челябинской области и составила на данный момент 10 тысяч 912 рублей.

Резкий скачок минимальной заработной платы произошел в регионе, минимальный размер оплаты труда в настоящее время вырос на 12,5 процентов. С 1 января 2018 года сумма в размере 10 тысяч 912 рублей используется для расчёта социальных выплат. В пресс-службе ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» сообщили:

«На заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 8 декабря прошлого года работодатели проголосовали за размер «минималки» на 2018 год в объеме 10 тысяч 500 рублей для внебюджетного сектора экономики Южного Урала».

Планировалось, что данная сумма будет фигурировать в Региональном соглашении о минимальном размере заработной платы. Однако по решению Конституционного Суда РФ районные коэффициенты не стали вносить в часть заработной платы. Также вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».

В настоящее время размер минимальной зарплаты определяется по формуле: федеральный МРОТ умножается на районный коэффициент.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Путин отметил, что состояние экономики страны позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума на полгода раньше, чем было запланировано.