Полтора миллиарда рублей выделят на благоустройство Челябинской области

Челябинск, 18 января. Власти Челябинской области получат 1,54 миллиарда рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий.

По информации пресс-службы главы региона, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин сообщил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому о том, что на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018 году направят 1,54 миллиарда рублей.

Борис Дубровский отметил, что средства распределят между всеми муниципалитетами. Глава региона отметил:

«Министерством строительства разработана технологическая карта с подробным планом мероприятий по реализации проекта, она направлена в Ваш адрес, прошу Вас обеспечить выполнение в полном объеме в установленные сроки».

Отмечается, что из федерального бюджета направят 835,4 миллиона на благоустройство дворовых и общественных территорий и 18,5 миллиона рублей выделят на реконструкцию парков и мест массового отдыха. В дополнение из областного бюджета будет выделено порядка 200 миллионов рублей. В настоящий момент список дворов определен, а выбор общественных территорий запланирован на 18 марта.