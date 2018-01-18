Выборы президента России: в 2018 году избирательные участки в Челябинской области стали доступнее

Челябинск, 18 января. Количество избирательных участков, которые располагаются выше первого этажа, снизилось в 2018 году до семи процентов по поручению главы Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание с главами муниципальных образований в четверг, 18 января. Председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас на заседании сообщил, что избирательные участки станут еще доступнее для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К настоящему времени количество участков, расположенных не на первом этаже, снизилось с 337 до 155.

Поручение о необходимости организации беспрепятственного доступа в помещения, где располагаются избирательные участки, дал губернатор области, в июле 2017 года избирком региона вместе с главами муниципальных образований начал работу по реализации поручения. Обертас отметил:

«Одним из главных критериев доступности избирательных участков является расположение помещения для голосования не выше первого этажа... За 7 месяцев количество избирательных участков, располагающихся выше первого этажа, снизилось с 337 до 155 участков».

Он отметил, что количество избирательных участков, располагающихся выше первого этажа, снижено до семи процентов. В свою очередь, ко дню голосования около 93% избирательных участков будут доступны для людей с ограниченными возможностями.

«Те избирательные участки, которые по объективным причинам перенести на первый этаж невозможно, будут оснащены специальными установками типа «ступенькоход». Сейчас этот вопрос прорабатывается с региональным министерством спорта и физической культуры», — отметил Обертас.

Кроме этого, глава области поручил министерству социальных отношений предоставить избирательной комиссии данные по гражданам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы обеспечить в полной мере их избирательные права, отмечает пресс-служба губернатора области.