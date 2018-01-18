Работу челябинского завода приостановили из-за выбросов в атмосферу
Челябинск, 18 января. Челябинское предприятие работало без документов, разрешающих выбросы дыма атмосферный воздух, прокуратура приостановила работу завода до выполнения руководством необходимых требований.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, приставы опечатали котельную и оборудование предприятия ООО «Техно Проф», которое занималось изготовлением паронита, используемого в производстве герметизирующих прокладок, из-за отсутствия соответствующих разрешений и документов. Завод, работающий на угле, находится в Металлургическом районе города.
Прокуратура выявила нарушения во время прокурорской проверки, было установлено, что в системе нет фильтрации, и все выбросы по трубам поступают сразу в атмосферный воздух. В ведомстве отмечают:
«Запустить производство собственникам предприятия позволит только исполнение всех требований прокурора, после чего они смогут обратиться в суд об отмене обеспечительных мер».