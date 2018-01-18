Около 500 рабочих мест создадут в Челябинской области в 2018 году

Челябинск, 18 января. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачи на 2018 год перед Агентством инвестиционного развития: привлечь на Южный Урал 4,5 миллиардов рублей инвестиций и создать около 500 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в текущем году перед Агентством инвестиционного развития стоят две важные задачи, которые заключаются во вложении в проекты инвестиций, совокупный объем которых должен составить 4,5 миллиарда рублей, и в организации не менее 500 рабочих мест. Специалисты Агентства в 2017 году инвестировали в 53 проекта на сумму 4 миллиарда рублей.