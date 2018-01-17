Выборы-2018: в Челябинске открыли штаб общественной поддержки Путина

Челябинск, 17 января. В Челябинске открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В Челябинске в среду состоялось официальное открытие штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина. Штаб возглавил Олег Лукин, который является доверенным лицом кандидата на должность президента. В состав штаба войдет порядка 30-40 человек», — говорится в сообщении.

По словам Лукина, в настоящее время штаб осуществляет сбор подписей в поддержку кандидата. После того, как Центризбирком РФ официально зарегистрирует Владимира Путина кандидатом в президенты, штаб перейдет к более тесной работе с избирателями.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин принимает участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако к настоящему моменту избирательный штаб собрал более миллиона подписей россиян в поддержку кандидатуры Владимира Путина.