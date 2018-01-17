Две команды из Челябинска сыграют в телевизионных лигах КВН

Челябинск, 17 января. Две команды, представляющие Челябинск, получили приглашение в телевизионные лиги КВН. Об этом сообщает пресс-служба управление молодежной политики Челябинской области.

Семь команд, которые представляли Челябинск, участвовали в ежегодном международном фестивале КВН, который проходил в Сочи с 4 по 17 января. Однако получить приглашение удалось только двум: «Девичьи сборная ЮУрГУ» примет участие в Премьер-Лиге, а «Театр уральского зрителя» сыграет в Высшей лиге международного союза КВН.

«Для наших ребят ­­это является прекрасной возможностью не только заявить о себе, но и получить новые знания и опыт», — отмечает заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Первые игры Высшей лиги пройдут в феврале-марте, а Премьер-лиги в марте-апреле. Увидеть выступление челябинских команд можно будет по Первому каналу.