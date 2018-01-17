МЧС предупреждает об аномальных морозах в Челябинской области

Челябинск, 17 января. Региональное МЧС предупреждает жителей южных районов Челябинской области об аномальном похолодании с 17 по 22 января.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха более, чем на 7 градусов ниже климатической нормы», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным Челябинского гидрометцентра, в четверг, 18 января, на территории области ночью ожидается от -22 до -27, при этом в южных районах региона до -33. В дневное время суток синоптики сообщают, что столбик термометра будет показывать до -13, в низинах до -21.

МЧС отмечает, что в период с 17 по 22 января повышается вероятность возникновения чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий.