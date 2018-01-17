Челябинск, 17 января. Челябинская область празднует день рождения сегодня, 17 января. Региону исполняется 84 года.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с Днем образования области. Он пожелал южноуральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо области. Глава региона выразил уверенность в том, что все построенные планы будут реализованы, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Мы гордимся своей малой Родиной, уважаем ее богатую историю и культурные традиции, ценим экономические, социальные и человеческие возможности», — подчеркивает Борис Дубровский.

Челябинская область стала самостоятельным регионом 17 января 1934 году. Напомним, что до середины 30-х годов Челябинская область входила в состав Уральской области. Согласно постановлению 1934 года из состава Уральской области было создано три отдельных региона: Свердловская, Челябинская и Обско-Иртышская области.