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Россия
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Челябинская область празднует день рождения
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    Челябинская область празднует день рождения

    9:23  17 Января 2018
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    Челябинская область празднует день рождения

    Челябинск, 17 января. Челябинская область празднует день рождения сегодня, 17 января. Региону исполняется 84 года.

    Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с Днем образования области. Он пожелал южноуральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо области. Глава региона выразил уверенность в том, что все построенные планы будут реализованы, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

    «Мы гордимся своей малой Родиной, уважаем ее богатую историю и культурные традиции, ценим экономические, социальные и человеческие возможности», — подчеркивает Борис Дубровский.

    Челябинская область стала самостоятельным регионом 17 января 1934 году. Напомним, что до середины 30-х годов Челябинская область входила в состав Уральской области. Согласно постановлению 1934 года из состава Уральской области было создано три отдельных региона: Свердловская, Челябинская и Обско-Иртышская области.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #челябинская область
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