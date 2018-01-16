Бездомный в Челябинске отказался от приюта ради собаки

Челябинск, 16 января. Жителей Челябинска до глубины души тронула история о дружбе бездомного человека и собаки. Мужчине предложили приют, но он отказался от него, когда узнал, что собаку нельзя взять с собой.

Мужчина приехал в Челябинск из другого региона на заработки и остался на улице один. У него нет ни денег, ни документов, сообщается на странице приюта для животных «БиМ» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудник одного из храмов города обратился в реабилитационный центр для людей, которые попали в трудную ситуацию, и рассказал о мужчине. Руководитель центра предложил бездомному помощь и позвал его к себе. Мужчина обрадовался, когда узнал о такой возможности, и попросил взять собаку, которая увязалась и жила с ним это время. Животное нельзя было оставить в приюте, и молодой человек отказался идти куда-то без своего нового друга.

Руководитель реабилитационного центра для попавших в трудную ситуацию людей решил позвонить в приют для животных «БиМ» и попросил их о помощи. Приют не отказал, но попросил волонтеров помочь доставить животного в приют: