Министр экологии Челябинской области уходит в отставку

Челябинск, 16 января. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении.

Ирина Гладкова подала заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, 16 января, сообщают новостные региональные источники. Заявление на данный момент не подписано, решение будет принимать губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Информацию о том, что Ирина Гладкова уходит в отставку, подтвердил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин. Заявление рассмотрит губернатор региона Борис Дубровский в ближайшее время.