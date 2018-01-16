Эксперты оценили готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинск, 16 января. Облетная группа из Москвы прибыла в понедельник, 15 января, в Челябинск, чтобы проверить подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. В ближайшее время планируют создать специальную рабочую группу.

Специальная рабочая группа будет работать над объектами, которые готовятся к саммитам ШОС и БРИКС. Отмечается, что требования к саммитам постоянно меняются, увеличиваются, поэтому и было принято решение о создании специальной рабочей группы.

«Требования к саммитам постоянно ужесточаются, раньше брали за образец Уфу, но мир шагает дальше, плюс количество стран ШОС и БРИКС постоянно растет, соответственно, растут требования к залам, местам приема, количеству гостиничных номеров», — приводит «Ura.ru» слова пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

В специальную рабочую группу войдут представители федеральных структур и правительства Челябинской области. Как стало известно, в группу войдет заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Группа через месяц должна будет представить доклад президенту России Владимиру Путину, после чего будет принято решение о проведении саммитов в Челябинске в 2020 году.