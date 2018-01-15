Госдолг Челябинской области снизился почти в два раза за 2017 год

Челябинск, 15 января. Государственный долг Челябинской области снизился практически на 50 процентов на 2017 год, на данный момент он составляет 15,6 миллиардов рублей.

Как сообщает министерство финансов региона, государственный долг области на начало января 2018 года составил 15,6 миллиардов рублей. Снижение долга сало результатом уменьшения государственных гарантий и ликвидации банковских кредитов. В министерстве финансов отмечают:

«На 1 января 2018 года объем государственного долга Челябинской области составил 15,6 млрд рублей — 13% собственных доходов. Это на 12,9 млрд рублей или на 45% меньше показателя на 1 января 2017 года».

Напомним, огромная ледяная фигура Владимира I появилась на озере Тургояк в городе города Миасс Челябинской области.