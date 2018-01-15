Новую школу с бассейном откроют в Магнитогорске к 1 сентября

Челябинск, 15 января. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед городскими властями задачу построить в Магнитогорске новую трехэтажную школу.

Как сообщает пресс-служба главы региона, новое образовательное учреждение должно быть готово к открытию 1 сентября 2018 года. Отмечается, что трехэтажное здание школы, состоящее из пяти блоков, будет вмещать 825 учеников. В школе оборудуют актовый зал, библиотека, детские площадки, два спортивных зала и столовая с буфетом. Кроме этого, на прилегающей территории будут зоны для занятий спортом.

Новую школу построят в 144 микрорайоне. К настоящему моменту проводится кладка первого этажа здания. Строительство началось летом 2017 года. Областной бюджет в 2018 году выделит 474 миллионов рублей, местный бюджет направит на возведение нового образовательного учреждения 10 миллионов рублей.