Самый большой в России аквапарк появится на западе Челябинска рядом с ТРК «Мега»

Челябинск, 15 января. Строительство самого большого в России аквапарка, который расположится в Челябинске рядом с ТРК «Мега», обойдется в три с половиной миллиарда рублей.

Аквапарк вместимостью свыше пяти тысяч человек планируют построить на площадке между федеральным кардиоцентром и поселком Кременкуль. Соответствующая информация была озвучена на встрече предпринимателей с представителями турецкой компании Saridaglar, которая состоялась 12 января. Встречу организовал Уральский Экономический Союз и Агентство инвестиционного развития Челябинска.

«Турецкая сторона приняла все проекты, взяла две недели на изучение», — цитирует «URA.RU» слова директора Агентства инвестиционного развития Челябинска Татьяны Степановой.

Инвестиции в строительство аквапарка составят около трех с половиной миллиардов рублей. Здание построят рядом с ТРК «Мега», который планируют построить на Новоградском тракте. Аквапарк будет включать в себя пляж, водные горки и ресторан. Кроме этого, планируется построить открытый водоем для купания.