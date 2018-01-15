Челябинские онкологи провели четыре тысячи операций и обследований за 2017 год

Челябинск, 15 января. Специалисты в клиническом центре онкологии и ядерной медицины в Челябинске за 2017 год провели около четырех тысяч эндоскопических процедур.

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за прошедший год сотрудники клинического центра онкологии и ядерной медицины провели около четырех тысяч высокотехнологичных операций и диагностических процедур. По сравнению с 2016 годом количество операций полых органов с использованием высоких технологий увеличилось в полтора раза. В министерстве отмечают:

«Выполнили 72 операции полых органов по поводу злокачественных образований на ранней стадии. Высокие технологии удалось применить благодаря тому, что болезнь обнаружили на фоновой или предраковой стадии».

Операции с использованием высоких технологий позволяют лечить рак без через естественные пути, отмечает заведующий эндоскопическим отделением Константин Кулаев.