Ледяную фигуру Владимира I возвели на озере в Челябинской области
9:58 15 Января 2018 /обновлено: 9:59 15 Января 2018
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Челябинск, 15 января. Огромная ледяная фигура Владимира I появилась на озере Тургояк в городе города Миасс Челябинской области.
Статую князя, которого называют Владимиром Красным Солнышком, крестившим Русь в конце X века, возвели специально к православному празднику Крещения. Ледяная скульптура расположилась слева от входа на пляж озера Тургояк.
«Пожалуйста сберегите! Ведь сделано для нас», «Вот это талант! Спасибо за такую потрясающую красоту», — пишут местные жители в социальных сетях.
Напомним, власти Челябинска организовали пять официальных купелей для традиционных крещенских купаний.
"Пять причин проголосовать"
Автор: Ксения Пудовкина
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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