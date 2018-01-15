Ледяную фигуру Владимира I возвели на озере в Челябинской области

Челябинск, 15 января. Огромная ледяная фигура Владимира I появилась на озере Тургояк в городе города Миасс Челябинской области.

Статую князя, которого называют Владимиром Красным Солнышком, крестившим Русь в конце X века, возвели специально к православному празднику Крещения. Ледяная скульптура расположилась слева от входа на пляж озера Тургояк.

«Пожалуйста сберегите! Ведь сделано для нас», «Вот это талант! Спасибо за такую потрясающую красоту», — пишут местные жители в социальных сетях.

Напомним, власти Челябинска организовали пять официальных купелей для традиционных крещенских купаний.