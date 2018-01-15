Пять купелей подготовят к крещенским купаниям в Челябинске

Челябинск, 15 января. Власти Челябинска организовали пять официальных купелей для традиционных крещенских купаний.

По информации региональных областных источников со ссылкой на слова главы областного центра Евгения Тефтелева, крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Всех желающих, кто хочет пройти обряд крещения, приглашают по адресам: озеро Смолино. Храм «Утоли моя печали» (5-я Электровозная улица, 5А), Шершневское водохранилище. Храм Всех Святых (п. Тарасовка, ул. Соловьиная, 38/1), Шершневское водохранилище, храм святых апостолов Петра и Павла (п. Сосновка, ул. Красных Казаков, 20), пляж на Первом озере, недалеко от Храма святителя Василия Великого.

Сотрудники МЧС, полиции и медики буду дежурить у купелей, сообщает пресс-служба челябинской региональной общественной организации «Ассоциация спасателей». Врачи напоминают, что купаться в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, подходить к купели лучше в резиновых тапочках. В воду необходимо погружать не резко, а постепенно, и находиться там не дольше 10 секунд. Также медики отмечают, что купание категорически запрещено людям с ослабленным здоровьем, страдающим заболеваниями внутренних органов.