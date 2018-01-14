Резкое потепление ожидается в Челябинске после сильных морозов

Челябинск, 14 января. Жителей Челябинской области ожидает резкое потепление.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя регионального Гидрометцентра, в начале следующей недели на территорию области придет потепление: столбик термометра не опустится ниже десяти градусов.

Синоптики отмечают, что в понедельник, 15 января, ожидается минус шесть градусов. В ночное время суток столбик термометра опустится от минус 16 до минус 20 градусов. При этом все три дня будет облачность, осадков не ожидается.

Напомним, челябинский камерный оркестр «Классика» сыграет программу «Музыка Голливуда» под руководством дирижера из США Джейн Браун.