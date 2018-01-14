Челябинский оркестр исполнит программу под руководством американского дирижера

Челябинск, 14 января. Челябинский камерный оркестр «Классика» сыграет программу «Музыка Голливуда» под руководством дирижера из США Джейн Браун.

Как сообщает пресс-служба челябинской филармонии, оркестр «Классика» исполнит композиции из «Гарри Поттера», «Звездных войн», «Списка Шиндлера», «Доктора Живаго», «Пиратов Карибского моря» 5 февраля в 18:30 часов вечера в концертном зале имени Прокофьева.

Отмечается, что руководить оркестром будет дирижер и музыкальный директор оркестра Рено Pops, симфонического оркестра Невады Ruby Mountain. В пресс-службе филармонии отмечают: