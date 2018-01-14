Новый микрорайон построят в Челябинской области

Челябинск, 14 января. Новый микрорайон «Золотая горка» планируют построить в районе города Карабаша в Челябинской области.

Как сообщают региональные новостные источники, жители ветхо-аварийного жилья, а также санитарно-защитной зоны ЗАО «Карабашмедь» смогут переехать в новый микрорайон «Золотая горка», строительство которого запланировано на 2019 год. Сообщается, что новый микрорайон расположится в полутора километрах от озера Серебры, северная часть будет граничить с автомобильной трассой, которая ведет на озеро Большой Агардяш, а с запада — с Северной улицей.

На территории «Золотой горки» построят 19 трехэтажных домов, школу, детский сад, автомобильные парковки и спортивные площадки. Возведение нового микрорайона запланировано в рамках программы стратегического развития Карабаша, которая рассчитана до 2021 года. Соответствующее решение было принято президентом РМК Всеволодом Левиным, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и главой Карабашского городского округа Олегом Будановым на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».