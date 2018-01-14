Школьник «заминировал» ледовый городок в Троицке

Челябинск, 14 января. Родителей 10-летнего мальчика, который сообщил об опасном предмете в ледовом городке Троицка, привлекут к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, 10-летний мальчик, проживающий в Чебаркуле, в пятницу, 12 января, сообщил о бесхозном предмете, расположенном в ледовом городке Троицка.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей городка, после чего провели осмотр территории, однако подозрительных предметов не обнаружили. В ведомстве отметили: