Школьник «заминировал» ледовый городок в Троицке
Челябинск, 14 января. Родителей 10-летнего мальчика, который сообщил об опасном предмете в ледовом городке Троицка, привлекут к административной ответственности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, 10-летний мальчик, проживающий в Чебаркуле, в пятницу, 12 января, сообщил о бесхозном предмете, расположенном в ледовом городке Троицка.
Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей городка, после чего провели осмотр территории, однако подозрительных предметов не обнаружили. В ведомстве отметили:
«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установили личность звонившего. Ребенок из полной благополучной семьи. С ним и его родителями провели профилактическую беседу».