Билеты на автобусы в города Челябинской области подешевели в несколько раз

Челябинск, 13 января. Жители Челябинской области могут приобрести билеты в города региона со скидкой: стоимость билетов понизилась в два-три раза.

Информацию об акции опубликовали на сайте автовокзала Челябинска в субботу, 13 января. Жители Челябинска и области могут приобрести билеты по направлениям: Челябинск — Златоуст, Челябинск — Троицк, Челябинск — Миасс, Челябинск — Чебаркуль. Горожане могут купить билеты на автобус туда и обратно, начиная с 15 января. Информация о том, когда закончится акция, отсутствует.

Стоимость билетов по направлению Челябинск — Златоуст и Челябинск — Троицк составляет 145 рублей. За сто рублей можно приобрести билеты по направлению Челябинск — Миасс и Челябинск — Чебаркуль. Стоит отметить, в стоимость билета включена страховка.