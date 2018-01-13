Склад с горючим загорелся в Челябинске

Челябинск, 13 января. Склад с горючим загорелся на предприятии в Челябинске ранним утром в субботу, 13 января.

По словам охранника, он обходил территорию и почувствовал запах гари. Увидев возгорание в одном из помещений, он вызвал пожарных, так как справиться с огнем самостоятельно было невозможно. Сообщение о возгорании в помещении на улице Складская поступило около четырех часов утра по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня. Ликвидировать пожар удалось к восьми утра. На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания и материальный ущерб.