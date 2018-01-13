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Строительство очистных сооружений завершено в Верхнеуральске
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    Строительство очистных сооружений завершено в Верхнеуральске

    10:18  13 Января 2018  /обновлено: 10:38  13 Января 2018
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    Строительство очистных сооружений завершено в Верхнеуральске

    Челябинск, 13 января. Завершены работы по строительству очистных сооружений в Верхнеуральске Челябинской области.

    Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ездил в Верхнеуральск, чтобы проверить на какой стадии находятся работы по реконструкции очистных сооружений. На данный момент, специалисты налаживают работу оборудования, сообщает пресс-служба губернатора региона.

    «В этом плане 2017 год войдет в историю города, поскольку решена его вековая проблема», — отмечается Борис Дубровский.

    Отметим, что на протяжении 35 лет очистные сооружения в Верхнеуральске не могли ввести в эксплуатацию. В 2016 году было принято решение реконструировать объект: из областного бюджета было выделено 66 миллионов рублей в 2016-2017 годах.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #челябинская область #строительство
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