Строительство очистных сооружений завершено в Верхнеуральске

Челябинск, 13 января. Завершены работы по строительству очистных сооружений в Верхнеуральске Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ездил в Верхнеуральск, чтобы проверить на какой стадии находятся работы по реконструкции очистных сооружений. На данный момент, специалисты налаживают работу оборудования, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«В этом плане 2017 год войдет в историю города, поскольку решена его вековая проблема», — отмечается Борис Дубровский.

Отметим, что на протяжении 35 лет очистные сооружения в Верхнеуральске не могли ввести в эксплуатацию. В 2016 году было принято решение реконструировать объект: из областного бюджета было выделено 66 миллионов рублей в 2016-2017 годах.