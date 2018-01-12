Большинство челябинцев остались довольны прошедшим 2017 годом

Челябинск, 12 января. Согласно проведенному исследованию, большинство челябинцев считает, что прошедший 2017 год был хорошим для них лично.

Исследователи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели опрос, в котором просили респондентов оценить прошедший 2017 года. Согласно данным, большинство, а именно 57,2 процентов, считают, что год был для них лично хорошим. Стоит отметить, что 33 процента горожан отметили год как «хороший» и 24,2 процента выбрали вариант «скорее хороший». Чаще всего положительно оценивали год горожане в возрастной категории 18-30 лет и со средним уровнем материальной обеспеченности.

Негативную оценку прошедшему 2017 году дали 38,2 процента челябинцев, сообщает «АиФ». Стоит отметить, что в 2016 году данный показатель был ниже и составлял 33,9 процента.