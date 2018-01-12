Челябинский «Трактор» выиграл у «Слована» в матче КХЛ

Челябинск, 12 января. Челябинский «Трактор» одержал уверенную победу над «Слованом» из Братиславы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, которая проходила в Братиславе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У «Трактора» отличились Алексей Кручинин, сделавший дубль, и Ник Бэйлен. Якуб Штепанек, вратарь челябинского клуба, отразил 31 шайбу, которая летела в его ворота.

Челябинский «Трактор» расположился на 12 строчке турнирной таблицы, в его активе 78 очков, «Слован» занимает 24 место, он набрал 50 очков. «Словану» предстоит сыграть в следующий раз с хоккейным клубом «Сочи», у которого пять побед подряд, в среду, 17 января. Челябинский «Трактор» сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска во вторник, 16 января.