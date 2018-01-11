Свыше двух тысяч сирот в Челябинской области обрели семью в 2017 году

Челябинск, 11 января. Свыше двух тысяч детей из детских домов в Челябинской области обрели семьи в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора, благодаря помощи от регионального бюджета, осуществляемой в рамах дополнительных мер социальной поддержки для приёмных родителей и детей, 2 365 ребенка из детских домов обрели семью. Приемным родителям предоставляли единовременные выплаты, субсидии на приобретение жилья для детей-сирот.

Глава Южного Урала Борис Дубровский отметил, что создание благоприятных условий для приемных семьей является одним из важных направлений.

«Мной поставлена задача перед министерством социальных отношений — создать максимально благоприятные условия для приёмных родителей, чтобы как можно больше детей были устроены в семьи», — сообщил Дубровский.

Челябинская область с 1 января 2018 года начала реализовывать указы президента РФ Владимира Путина, связанные с реализацией демографической политики в стране. В настоящее время власти региона вводят пособие на третьего и последующего ребенка до трёх лет, которые рождены или усыновлены в малообеспеченных многодетных семьях после 31 декабря 2017 года.