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Челябинская область потратит почти 150 млрд рублей на развитие образования
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    Челябинская область потратит почти 150 млрд рублей на развитие образования

    16:02  10 Января 2018  /обновлено: 16:02  10 Января 2018
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    Челябинская область потратит почти 150 млрд рублей на развитие образования

    Челябинск, 10 января. В ближайшие семь лет из бюджета Челябинской области будет выделено 148 миллиардов рублей на развитие образования в регионе.

    Соответствующие цифры обозначены в утвержденной в среду госпрограмме развития образования на Южном Урале до 2025 года. Отмечается, что из указанной суммы 300 миллионов поступят из федерального бюджета.

    Средства планируют потратить на развитие системы дополнительного образования, в рамках которого охват детей собираются увеличить на 75%, а также на повышение доли педагогов, использующих в работе межпредметные технологии преподавания.

    Челябинская область потратит почти 150 млрд рублей на развитие образования

    Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сегодня регион является одним из лучших в России по уровню развития образовательной системы.

    «У нас три тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью, и многие из них регулярно попадают в рейтинги лучших по стране», — цитирует Дубровского издание «АиФ Челябинск».

    В свою очередь министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов подчеркнул, что качественное образование должно стать доступным для каждого жителя региона: это позволит повысить уровень жизни на Южном Урале.

    Ранее в среду президент России Владимир Путин заверил, что в РФ сохранится возможность получить высшее образование бесплатно.

    Автор: Алексей Громов
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    #челябинская область #образование #дубровский
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