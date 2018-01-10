Челябинская область потратит почти 150 млрд рублей на развитие образования

Челябинск, 10 января. В ближайшие семь лет из бюджета Челябинской области будет выделено 148 миллиардов рублей на развитие образования в регионе.

Соответствующие цифры обозначены в утвержденной в среду госпрограмме развития образования на Южном Урале до 2025 года. Отмечается, что из указанной суммы 300 миллионов поступят из федерального бюджета.

Средства планируют потратить на развитие системы дополнительного образования, в рамках которого охват детей собираются увеличить на 75%, а также на повышение доли педагогов, использующих в работе межпредметные технологии преподавания.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сегодня регион является одним из лучших в России по уровню развития образовательной системы.

«У нас три тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью, и многие из них регулярно попадают в рейтинги лучших по стране», — цитирует Дубровского издание «АиФ Челябинск».

В свою очередь министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов подчеркнул, что качественное образование должно стать доступным для каждого жителя региона: это позволит повысить уровень жизни на Южном Урале.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заверил, что в РФ сохранится возможность получить высшее образование бесплатно.