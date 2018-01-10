Челябинская область получила 424 млн рублей на строительство агропарка в Усть-Катаве

Челябинск, 10 января. Правительство Челябинской области получило аванс в размере 424 миллионов рублей на подготовку инфраструктуры для строительства агропромышленного комплекса в Усть-Катаве.

Сумма поступила из Фонда развития моногородов и предназначена для возведения электрической подстанции, водогрейной газовой котельной и объектов газоснабжения. Об этом сообщил в среду министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, пишет «Челябинский Обзор».

«Последующие платежи со стороны Фонда развития моногородов будут произведены после выполнения работ, подтвержденных соответствующими документами», - добавил Смольников.

Всего в реализацию проекта по строительству агрокомплекса в Усть-Катавском городском округе будет инвестировано порядка семи миллиардов рублей. Из них Фонд выделит 1,56 миллиардов рублей при условии софинансирования областным бюджетом.

Общая площадь теплиц агропарка составит 85 гектаров, из них 25 будет оборудовано системой электрической досветки для более быстрого роста и созревания плодов. Уже в 2018 году проект создаст 720 рабочих мест, к 2020 году он обеспечит работой больше 1,5 тысячи человек.