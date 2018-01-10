Жители села в Челябинской области остались без воды из-за обрушения водонапорной башни

Челябинск, 10 января. В селе Черновское под Миассом от сильного ветра рухнула водонапорная башня. В результате аварии местные жители остались без воды.

Инцидент произошел во вторник, 9 января. Водонапорная башня не выдержала сильного порыва ветра и переломилась пополам.

По словам заместителя главы Миасского городского округа Александра Качева, в настоящее время ремонтом башни, которую используют уже более 50 лет, занимается МУП «Городское хозяйство». Восстановительные работы должны занять не более двух дней.

«Мероприятия позволят восстановить полноценное водоснабжение, поскольку давление низкое и вода может подаваться лишь частично. Работы займут порядка двух дней», — приводит слова Качева ТРК «Южный Урал».

Отмечается, что позже МУП «Городское хозяйство» планирует приобрести новую водонапорную башню.