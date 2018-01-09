Более 100 тысяч жителей Челябинска посетили главный ледовый городок на праздниках

Челябинск, 9 января. За время новогодних и рождественских праздников главный ледовый городок Челябинска на площади Революции посетили более ста тысяч человек.

Такую цифру во вторник в докладе огласил начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров. При этом, по словам главы городской администрации Евгения Тефтелева, Новый год в ледовом городке встретили более пяти тысяч человек.

«Мы довольны главным ледовым городком Челябинска, люди — тоже», — приводит слова Тефтелева «Челябинский Обзор».

В преддверии Нового года главный ледовый городок Челябинска был закрыт на два дня из-за плюсовых температур воздуха. Однако к новому году городок возобновил свою работу.