В Челябинске создадут черный список торговцев елками

Челябинск, 9 января. Торговцев, устроивших елочные свалки на улицах Челябинска после Нового года, занесут в черный список, заявили во вторник в мэрии региона.

Предпринимателям из черного списка могут запретить продавать елки в декабре 2018 года. В настоящее время управление торговли Челябинска устанавливает точки, где после новогодней ночи возникли свалки из нераспроданных деревьев, сообщает URA.RU.

Напомним, после Нового года у торговых площадок и вдоль дорог в Челябинске были разбросаны елки, которые так и не были куплены. Фотографии с «зелеными кладбищами» в Сети публиковали местные жители, часто такие посты сопровождались указанием адреса.