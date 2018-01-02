После гибели пяти человек от угарного газа в Курганской области возбуждено уголовное дело

Челябинск, 2 января. СК возбудил уголовное дело после смерти пяти человек, который отравились угарным газом в Курганской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, чрезвычайное происшествие случилось вечером 1 января в селе Петропавловское Катайского района. Угарным газом отравились пять человек, в том числе, один ребенок в возрасте 11 лет. Также в ведомстве отмечают, что три человека с серьезным отравлением госпитализированы. Двое из них доставлены в больницу Кургана. В настоящее время здоровью третьей пострадавшей, 14-летней девочке, ничто не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы, результаты которых помогут установить причину гибели людей.