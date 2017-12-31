Гражданин Казахстана пытался провезти оружие в Челябинскую область

Челябинск, 31 декабря. Гражданин Казахстана пытался провезти в Челябинскую область оружие. Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска в Бугристое, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

В ходе осмотра машины, которая направлялась из Костаная в Степное, пограничники обратили внимание на сильную нервозность водителя, после чего предложили ему пройти на досмотр. После этого мужчина признался, что спрятал в автомобиле ружье, на которое у него нет документов.

Незнакомец попытался выкинуть оружие в мусорку, но не успел. В данный момент задержанный находится в Межмуниципальном отделе МВД РФ «Троицкий».