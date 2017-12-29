Провода троллейбусов загорелись в центре Челябинска

Челябинск, 29 декабря. Провода троллейбусов загорелись в районе Алого Поля в Челябинске, сообщили очевидцы.

«На перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина загорелись троллейбусные провода, — передают местные СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев. — Сейчас электричество отключили, троллейбусы стоят».

По некоторым данным, чрезвычайное происшествие случилось из-за неисправности контактной сети. В службе организации движения добавили, что движение в районе встало в 9.30. На данный момент «рожки» троллейбусов не под напряжением.

Рассмотреть альтернативные варианты добраться до пунктов назначения следует пассажирам городских троллейбусов с номерам 8, 10, 17, 19 и 26.