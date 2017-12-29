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Провода троллейбусов загорелись в центре Челябинска
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    Провода троллейбусов загорелись в центре Челябинска

    12:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:04  29 Декабря 2017
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    Провода троллейбусов загорелись в центре Челябинска

    Челябинск, 29 декабря. Провода троллейбусов загорелись в районе Алого Поля в Челябинске, сообщили очевидцы.

    «На перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина загорелись троллейбусные провода, — передают местные СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев. — Сейчас электричество отключили, троллейбусы стоят».

    По некоторым данным, чрезвычайное происшествие случилось из-за неисправности контактной сети. В службе организации движения добавили, что движение в районе встало в 9.30. На данный момент «рожки» троллейбусов не под напряжением.

    Провода троллейбусов загорелись в центре Челябинска

    Рассмотреть альтернативные варианты добраться до пунктов назначения следует пассажирам городских троллейбусов с номерам 8, 10, 17, 19 и 26.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #троллейбус #челябинск #провода
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