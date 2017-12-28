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Маршрутка с пассажирами протаранила грузовик в Челябинске, есть пострадавшие
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    Маршрутка с пассажирами протаранила грузовик в Челябинске, есть пострадавшие

    17:00  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  28 Декабря 2017
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    Маршрутка с пассажирами протаранила грузовик в Челябинске, есть пострадавшие

    Челябинск, 28 декабря. Серьезное ДТП произошло в Челябинске: маршрутное такси въехало под грузовой автомобиль. Как стало известно, авария случилась на Свердловском тракте недалеко от трамвайного депо. 

    Так, 32-летний водитель маршрутного такси не заметил стоявший на обочине большегруз «Скания» и врезался в него. В результате травмы получили три пассажира маршрутки. Одного из них — 62-летнего мужчину — увезли на реанимационном автомобиле в городскую больницу.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    Напомним, ранее сообщалось, что несколько человек пострадали и один погиб в дорожной аварии в Псковской области.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #челябинск
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