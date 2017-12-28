Маршрутка с пассажирами протаранила грузовик в Челябинске, есть пострадавшие

Челябинск, 28 декабря. Серьезное ДТП произошло в Челябинске: маршрутное такси въехало под грузовой автомобиль. Как стало известно, авария случилась на Свердловском тракте недалеко от трамвайного депо.

Так, 32-летний водитель маршрутного такси не заметил стоявший на обочине большегруз «Скания» и врезался в него. В результате травмы получили три пассажира маршрутки. Одного из них — 62-летнего мужчину — увезли на реанимационном автомобиле в городскую больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько человек пострадали и один погиб в дорожной аварии в Псковской области.