Отделение «Почты России» ограбили в Челябинске

Екатеринбург, 28 декабря. Неизвестные злоумышленники обокрали отделение «Почты России» по улице Университетская набережная, 38 в Челябинске.

«Сотрудники почтового отделения, придя на работу утром в районе 8 часов, обнаружили, что помещение вскрыто, похищено имущество», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

На место сразу же выехали оперативники. В настоящее время устанавливаются сумма ущерба и предмет хищения.

В пресс-службе «Почты России» рассказали, что до завершения оперативных мероприятий сотрудниками полиции обслуживание клиентов в отделении связи временно приостановлено, передает агентство Ura.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Хабаровска смогут отправлять и получать письма и посылки через мини-отделения «Почты России» в торговых центрах.