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Отделение «Почты России» ограбили в Челябинске
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    Отделение «Почты России» ограбили в Челябинске

    14:24  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  28 Декабря 2017
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    Отделение «Почты России» ограбили в Челябинске

    Екатеринбург, 28 декабря. Неизвестные злоумышленники обокрали отделение «Почты России» по улице Университетская набережная, 38 в Челябинске. 

    «Сотрудники почтового отделения, придя на работу утром в районе 8 часов, обнаружили, что помещение вскрыто, похищено имущество», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

    На место сразу же выехали оперативники. В настоящее время устанавливаются сумма ущерба и предмет хищения.

    В пресс-службе «Почты России» рассказали, что до завершения оперативных мероприятий сотрудниками полиции обслуживание клиентов в отделении связи временно приостановлено, передает агентство Ura.ru.

    Напомним, ранее сообщалось, что жители Хабаровска смогут отправлять и получать письма и посылки через мини-отделения «Почты России» в торговых центрах.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #урал #ограбление #челябинск #почта россии
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