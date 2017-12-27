Аномальное потепление придет в Челябинск перед Новым годом

Челябинск, 27 декабря. Синоптики прогнозируют нетипичное для Южного Урала предновогоднее потепление. По информации челябинского гидрометцентра, в предстоящие выходные в отдельных районах Челябинской области ожидается увеличение температуры воздуха до плюсовых значений.

28 декабря в Челябинске будет около трех градусов тепла, такая же температура ожидается в регионе и в последнюю пятницу 2017 года. В субботу, 30 декабря, температура днем в Челябинске будет держаться в районе отметки в ноль градусов.

Непосредственно 31 декабря будет чуть холоднее, но все равно совсем не по-уральски — всего несколько градусов мороза.

В первый день 2018 года в Челябинске и области станет прохладнее — ожидается около девяти градусов мороза. Впоследствии на Южный Урал вернется более типичная зимняя погода: установятся дневные температуры в районе 10-12 градусов мороза.

Отметим, средней температурой в Челябинске в декабре считается температура воздуха в 11 градусов ниже нуля.