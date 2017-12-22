Челябинским предприятиям смягчили требования по выбросу вредных веществ

Челябинск, 22 декабря. Челябинским предприятиям увеличили лимит разрешенных выбросов вредных веществ с 300 тыс. тонн до 600 тыс. тонн. Об этом в пятницу заявил замминстра экологии региона Андрей Новоселов.

По его словам, на сегодняшний день выбросы промышленности составляют всего 148 тыс. тонн вредных веществ при том, что еще 20-30 лет назад речь шла о 2,5 млн тонн выбросах. Образование смога, на который жалуются местные жители, чиновник объяснил неприятными метеоусловиями, которые наблюдаются в области 120 дней в году, передает портал Ura.ru.