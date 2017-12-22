Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Происшествия
Житель Челябинска задушил своего племянника, за которым присматривал
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Челябинска задушил своего племянника, за которым присматривал

    8:34  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:34  22 Декабря 2017
    128

    Житель Челябинска задушил своего племянника, за которым присматривал

    Челябинск, 22 декабря. Житель Челябинска задушил двухлетнего племянника, за которым присматривал. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, следователи Челябинской области расследуют расправу над малолетним ребенком.

    По подозрению задержан 18-летний молодой человек – дядя убитого мальчика. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

    По версии следствия, жительница Металлургического района Челябинска попросила брата присмотреть за двухлетним сыном, пока она ушла в детсад со вторым ребенком. В дневное время мальчик начал плакать, и его дядя решил прекратить это самым жутким способом.

    «Когда ребенок начал плакать, подозреваемый задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом. Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — сообщили в СУ СК по Челябинской области.

    Житель Челябинска задушил своего племянника, за которым присматривал

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #челябинск #полиция #племянник
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть