Житель Челябинска задушил своего племянника, за которым присматривал

Челябинск, 22 декабря. Житель Челябинска задушил двухлетнего племянника, за которым присматривал. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, следователи Челябинской области расследуют расправу над малолетним ребенком.

По подозрению задержан 18-летний молодой человек – дядя убитого мальчика. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По версии следствия, жительница Металлургического района Челябинска попросила брата присмотреть за двухлетним сыном, пока она ушла в детсад со вторым ребенком. В дневное время мальчик начал плакать, и его дядя решил прекратить это самым жутким способом.

«Когда ребенок начал плакать, подозреваемый задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом. Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — сообщили в СУ СК по Челябинской области.