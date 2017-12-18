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Семь человек отравились бытовым газом в уральском селе
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    Семь человек отравились бытовым газом в уральском селе

    12:42  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  18 Декабря 2017
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    Семь человек отравились бытовым газом в уральском селе

    Челябинск, 18 декабря. Семь человек попали в больницу после отравления бытовым газом. Инцидент произошел 17 декабря в селе Туринская Слобода Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    По информации Ura.Ru, люди, проживающие в одном частном доме, почувствовали резкое недомогание и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отравления бытовым газом. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Их жизням ничего не угрожает.

    Как отмечает «Свободная пресса», если версия отравления подтвердится, следствие даст правовую оценку деятельности представителей организации, ответственной за контроль эксплуатации газового оборудования в регионе.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #урал #отравление #газ
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